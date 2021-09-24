أحمد سعد ومصطفى حجاج يقتربان من نصف مليون مشاهدة بدويتو «ع الدوغري»

اقترب الثنائي الفنان أحمد سعد ومصطفى حجاج، من تحقيق نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب» في 24 ساعة بدويتو «ع الدوغري».

أغنية «ع الدوغري» طرحتها الشركة المنتجة على موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة

كلمات أغنية ع الدوغري

إحنا بننحت ف الصخر وأيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمسماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناشالخوف مايخوفناش..فابلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش.

ع الدوغري وكفاءة..سايقين الدنيا سواقهوبنجري ومابنهداش

ع الدوغري وكفاءة..سايقين الدنيا سواقهلو إيه مايعطلناش

إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننالينا شنه ورنه وإختصاص

سكتنا عدله وسالكه وفيها بركة

جامدين قوي وضد الرصاص

نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار

سمعتنا نمره أولى..وآخر رجوله كراسينا ملكومش للإيجار ..

ع الدوغري وكفاءة سايقين الدنيا سواقة

وبنجري ومابنهداش..ع الدوغري وكفاءة سايقين الدنيا سواقه

لو إيه مايعطلناش..إحنا أسامي كبيرهو إنتوا غيره

مالكوش مابينا سيره يا أقذام إنتوا نسيتوا إنتوا مين

إنصاص ومتساقين..وإحنا اللي في إيدينا اللجام

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