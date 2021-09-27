«محمود» حاول الانتحار شنقا بسبب حبيبته.. فسخت الخطوبة

شهدت منطقة حسيبة، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محاولة انتحار شاب في العقد الثاني من عمره، بسبب فسخ خطوبته ومروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفرالزيات، يتضمن ورود بلاغ من أهالي منطقة حسيبة، التابعة لدائرة المركز، بمحاولة انتحار شاب، يدعى « محمود . ز» في العقد الثاني من عمره، شنقًا داخل جراج بمنزله، وعثر عليه فاقدا للوعي داخل الجراج.

فسخ الخطوبة وراء انتحار محمود

وتم نقل الشاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي؛ من أجل تلقيه العلاج.

وتبين من التحريات، أن الشاب أقدم على التخلص من حياته، بسبب فسخ خطوبته من فتاة بعد قصة حب ورفضها العودة مجددا؛ ما أدى إلى مروره بأزمة نفسية وقرر الانتحار، والتخلص من حياته، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محاكمة طبيب في قضية «طفلة الحقنة الخطأ»

من ناحية أخرى، تنظر نيابة مركز بسيون، اليوم الاثنين، قرار تجديد حبس طبيب بيطري المتهم بقتل الطفلة منار النجار، والمعروفة إعلاميا بـ«طفلة الحقنة الخطأ»، داخل صيدلية في قرية الفرستق.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى بلاغًا بوفاة الطفلة منار النجار، 4 سنوات، ومقيمة بقرية الفرستق بدائرة مركز شرطة بسيون، بسبب حقنة بالخطأ أعطاها لها طبيب بيطري يدعى «خ . ن»، الذي تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.