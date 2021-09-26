«تعليم الغربية» يعلن أماكن قبول أوراق العمل التطوعي المجاني بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، فتح باب التقدم للعمل التطوعي المجاني بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، للراغبين في العمل التطوعي في المدارس بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

تسليم الملفات يدويا

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم قررت فتح باب التقدم للعمل التطوعي المجاني بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بناءً على موافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على فتح باب التقدم للعمل التطوعي المجاني بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم تقديم الملفات باليد في الإدارة التعليمية الراغب في العمل تطوعا.

فتح باب التقديم 9 أيام في 10 إدارات تعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن فتح باب التقديم بأوراق العمل التطوعي في المدارس وذلك من غدا الاثنين حتى الاثنين 4 أكتوبر المقبل.

أماكن قبول الأوراق

شرق طنطا

مدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي- شارع توت عنخ امون

غرب طنطا

مدرسة طنطا الإعدادية بنين- شارع ترعة سنارة

شرق المحلة

مدرسة الجمعية الإعدادية بنين- شارع إبراهيم شاهين، محلة البرج

غرب المحلة

مدرسة عبد الحي خليل الإعدادية- منطقة الشون بالمحلة الكبرى

زفتى

مدرسة عثمان بن عفان - مجمع المدارس

السنطة

مدرسة عمار بن ياسر الرسمية للغات- مجمع مدارس السنطة

سمنود

مدرسة جمال الدين الافغاني- مجمع مدارس 25 يناير

بسيون

مدرسة الجمهورية الرسمية للغات

قطور

مدرسة السادات الإعدادية بنات بجوار الإدارة التعليمية

كفر الزيات

فصول التربية الفكرية - مدرسة النصر الابتدائية بجوار التأمين الصحي