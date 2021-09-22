إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من أعلى كوبري بالدقهلية (فيديو)

أنقذ عدد من الصيادين شاباً أقدم على الانتحار، بالقفز في نهر النيل من أعلي كوبري «شرنقاش»، الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، وطريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، حيث ألقى الشاب بنفسه من أعلى الكوبري المار أعلى فرع دمياط، اليوم الأربعاء، وتمكن بعض الصيادين وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الشاب، واستدعاء سيارة إسعاف، تولت نقله إلى المستشفى للعلاج.

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ورود بلاغ بمحاولة انتحار شاب

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بإقدام شاب على الانتحار من أعلي كوبري «شرنقاش» الجديد، في مياه نهر النيل، وهرعت سيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى للعلاج، في حالة سيئة.

شهود عيان: الشاب قفز بالنيل

وأكد شهود العيان أن الشاب اعتلى سور الكوبري، وقفز في نهر النيل، بقصد الانتحار، وتدخل عدد من الصيادين الموجودين في المكان، بمساعدة قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الشاب وسط حالة سيئة، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

إنقاذ شاب أعلن عن انتحاره في بث مباشر

وشهدت مدينة المنصورة، في وقت سابق هذا الأسبوع، محاولة انتحار شاب قفز من أعلى كوبري طلخا، الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، وذلك في بث مباشر، أعلن خلاله نيته الانتحار بسبب خلافات مع أسرته، إلا أن قوات الإنقاذ النهري وأصدقاء الشاب تحركوا سريعاً، وتمكنوا من إنقاذه قبل أن يقفز في نهر النيل، وخرجوا في بث مباشر آخر، عبر صفحة الشاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدوا فيه أنه بخير.