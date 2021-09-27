حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. نسمات هواء باردة وارتفاع في الأمواج

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسا غائما جزئيا، اليوم، وسط توقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية، مع هبوب نسمات الهواء الباردة بسبب زيادة سرعة الرياح، مقارنة بالأمس، وانخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة بشكل يومي عن فصل الصيف، مع استمرار المتابعة اليومية من قبل شركة الصرف الصحي لدرجات الحرارة وخرائط الطقس، وذلك للتعرف على موعد هطول الأمطار، والتحرك الفوري ورفع درجة الاستعداد في الشوارع وفقا لنسبة الأمطار المتوقعة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فصل الخريف وتقلباته التي تحدث بشكل دائم.

درجات الحرارة اليوم 27 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت 28 درجة مئوية، الأمر الذي تسبب في كسر موجة الحر بالمدينة الساحلية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 50%، ما يشير إلى انخفاض حاد، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 23 كيلومتر في الساعة، وهبوب نسمات الهواء الباردة ما تسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبة الطبيعي في الشواطئ الواسعة، والتي لا توجد بها حواجز أمواج كشواطئ العجمي.

حالة طقس الإسكندرية وارتفاع موج البحر

وتسبب الهواء البارد في ارتفاع أمواج البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية، حيث رفعت الرايات الصفراء وهى الراية التحذيرية من أجل اتخاذ الحذر أثناء الاستحمام في مياه البحر، والسماع لكافة التنبيهات الخاصة بالأمان والاستحمام دون غرق.

طقس الإسكندرية والصيد

فيما اصطف هواة الصيد بطول الكورنيش، للصيد داخل مياه البحر بهذا الطقس الخريفي حيث ارتفاع الموج يقوم بإخراج السمك للسطح ما يسهل عملية صيد أنواع متعددة من الأسماك، وذلك قبل حلول النوات التي تمنع فيها الصيد لأيام بسبب انقلاب البحر.