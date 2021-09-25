درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس غير مستقر وتوقعات بهطول أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية طقسا غير مستقر، اليوم، وسط توقعات بارتفاع فرص هطول الأمطار على المدينة الساحلية مع تراجع شدة الرياح، مقارنة بالأمس، وانخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظة لإستقبال الأمطار، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من فصل الخريف وتقلباته على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم 25 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت 28 درجة مئوية، الأمر الذي تسبب في كسر موجة الحر بالمدينة الساحلية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 52%، ما يشير إلى انخفاض حاد، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 16 كيلومتر في الساعة، وتوقعات بهطول أمطار وصلت نسبتها لأول مرة إلى 20% وسط طقس مشمس أغلب الأوقات على كافة أرجاء المدينة، فيما أكدت التوقعات احتمالية هطول الأمطار على المدينة لدقائق معدودة، دون التأثير على حركة المشاة والسيارات.

حالة أمواج البحر

وتسبب تراجع سرعة الرياح في المدينة الساحلية، مع عودة الطقس الشمس، في هدوء أمواج البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات البيضاء من أجل الاستمتاع بالطقس المشمس والأمواج الهادئة والاستحمام في مياه البحر بأمان، خاصة مع توافد أهالى المدينة الساحلية على الشواطئ في فصل الخريف، للاستمتاع بالطقس المعتدل الرطب بعيدًا عن الحر والتزاحم، وتراوحت نسبة إشغال الشواطئ بين 30 و40 % .