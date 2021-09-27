طبيب يوضح المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة للقاح كورونا

تستعد وزارة الصحة والسكان، لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لبعض الفئات التي تكون أولوية قصوى لتطعيمهم باللقاح وتشمل تلك الفئات «كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، العاملين بوزارة التربية والتعليم»، وذلك لاختلاطهم بأعداد كبيرة، وسيتم تحديد موعد لتلك الفئات لتطعيمهم بجرعة ثالثة.

وترصد «الوطن» في السطور التالتة تفاصيل كاملة عن الجرعة الثالثة

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن مع طفرات متحور دلتا بلس ووجود بعض الأعراض الأشد شراسة المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، أصبح وجود جرعة معززة لبعض الفئات ضرورة حتمية للحفاظ عليهم من الآثار الجانبية للفيروس.

وأضاف ثروت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأولوية لمن تجاوز عمرهم 65 عامًا، وكذلك المنتسبين لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لأن تلك الفئات تتعامل مع العديد من الطلاب، وتعزيزهم بالجرعة الثالثة يعد خطوة هامة للحفاظ عليهم أولا ثم الفئات التي يتعاملون معها.

المدة الزمنية

وأوضح ثروت، أن المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة 6 شهور على الأقل بين تطعيم الجرعة الثانية وجرعة معززة، مؤكدًا أن المدة تسري على جميع اللقاحات في حالة التعزيز بجرعة إضافية ولا يوجد استثناء لبعض لأي لقاحات وتعد المدة الزمنية مناسبة لأن خلال هذه المدة تبدأ الأجسام المضادة للفيروس تضعف وتكون الجرعة الثالثة بمثابة تنشيط لتلك الأجسام لتعاود فعاليتها مرة أخرى.

أعراض الجرعة الثالثة

وعن الأعراض الجانبية، أكد مدير وحدة الرعاية أن الأعراض الجانبية لجرعة الثالثة، تتشابه الأعراض الجرعة الثالثة مع الأعراض التي تظهر عقب اخذ الجرعة الأولى والثانية وتتمثل هذه الأعراض في، «احمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإرهاق، قشعريرة بالجسم»، وفي بعض الحالات ألم في المفاصل وعضلات الجسم وفقا للدراسات التي أجريت في هذا الصدد.