رئيس «موديرنا» يعد بتوفير لقاحات كورونا لسكان الأرض قريبا

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسيل، من استمرار جائحة كورونا لمدة عام آخر، مشيرا إلى الحاجة لتوزيع اللقاحات على جميع البلدان، كما لفت إلى طرح ملايين اللقاحات في المملكة المتحدة، حيث حصل نحو 45 مليون بريطاني على جرعتين من اللقاح حتى الآن.

توفير لقاحات تكفي سكان الأرض قريبا

وقال بانسيل، بحسب تقرير نشره موقع «ذا صن»، إنّ المملكة المتحدة تكثّف عملية طرح اللقاح، ولا تزال العديد من البلدان الأخرى منخفضة الدخل تنتظر اللقاحات، موضحا أنّه سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لكل سكان الأرض قريبا.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إلى احتمالية أن ينتهي المطاف بجائحة كورونا بوضع مشابه للإنفلونزا بنهاية 2022، ما يعني أنّ الفيروس قد يستمر في الانتشار حتى هذا التاريخ، مشيرا إلى التوسع في قدرات الإنتاج على مستوى الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية، وأهمية توفير الجرعات الكافية بحلول منتصف 2022، لتلقيح كل شخص على وجه الأرض.

الشتاء قد يكون قاسيا دون لقاح كورونا

وحثّ الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، جميع السكان على مستوى العالم، بالحصول على لقاح كورونا، محذّرا إياهم من أنّ عدم الحصول على لقاح كورونا، قد يضعهم في مواجهة شتاء قاسٍ.

وتابع بانسيل، أنّ المناعة الطبيعية ضد فيروس كورونا قد تستمر لنحو 6 أشهر، إذا أُصيب الشخص من قبل بكورونا، ناصحا الأشخاص بالحصول على اللقاح، خاصة إذا أُصيبوا بالفيروس من قبل: «رغم أنّ اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100%، ثبت أنّها تحمي الملايين، ما يمنع كثير من الإصابات بفيروس كوفيد 19 الحاد».