«قوى عاملة النواب»: العمالة المصرية الأكفأ في العالم.. وهذه شروط السفر لليبيا

قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه العمالة المصرية، والحكومة المصرية تهتم بهذه الفئة، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية التي من المفترض سفرها إلى ليبيا ستكون المدربة فقط، موضحًا أنه من المنتظر سفر أكثر من مليون عامل بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، على «الحدث اليوم».

هناك اتفاقية تنص على العمالة المصرية في ليبيا

وأضاف «محمد»، أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا بعدد كبير يُبين مدى العلاقات المصرية الليبية القوية لإعمار الشقيقة ليبيا، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بالشقيقة ليبيا، إذ تُعتبر العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من 3 ملايين عامل مصري متواجدين للعمل في ليبيا قبل عام 2011، إلى جانب وجود 14 اتفاقية بين البلدين منها الاتفاقية التي تنص على العمالة المصرية في ليبيا.

العمالة المصرية تعتبر من أكفأ العمالة في العالم

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن العمالة المصرية تعتبر من أكفأ العمالة في العالم، مطالبًا العمالة المصرية بالاهتمام بالتدريب والتقدم لوزارة القوى العاملة، كما أن هناك شروطًا تم وضعها لحماية عمال مصر في ليبيا، منها الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، ويهدف هذا الربط إلى تحديد احتياجات ليبيا من العمالة المصرية، وفقًا لتخصصات مهنية محددة تكون مطلوبة للعمل في ليبيا.

التأمين على العمالة المصرية المسافرة لليبيا

وأوضح عبد الفتاح محمد، أنه من ضمن الشروط هو كيفية تأمين العمالة المصرية في ليبيا، حيث أكد الطرفين على ضرورة ضمان الحصول على المستحقات المالية، إضافة إلى جانب الاتفاق على آليات للحماية والتأمين ضد المخاطر، موضحًا أن الاتفاقيات المشتركة تناولت ضرورة تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي وأخيرًا توفير التأمين الصحي والاجتماعي من خلال عمل بوليصة تأمين لكل عامل.