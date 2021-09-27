محو أمية رقمية وقوافل طبية في المنيا والقليوبية ضمن «حياة كريمة» (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، إعداد وتنفيذ ندوة بعنوان «محو الأمية الرقمية» لأهالي مجلس قروي كفر خزام التابع لمدينة ديرمواس، ومجلس قروي أبيوها بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، حيث تم تعريف المواطنين بأساسيات ومفاهيم الحكومة الإلكترونية، وكيفية التسجيل بموقع «مصر الرقمية»، وأيضا شرح منظومة الميكنة والشمول المالي.

يأتي ذاك في ظل التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة «حياة كريمة»، وانطلاقاً من رؤية الدولة لرفع الوعي والتعريف بالمواطن بماهية «مصر الرقمية» ودورها فى تسهيل الاجراءات الحكومية.

وجاء ذلك بحضور وفد من وزارة الاتصالات يشمل المهندس أحمد ظايط ، والمهندس أحمد جلال، والمهندس محمد عايد، وكذلك هيثم محمد شعبان، المنسق الميداني بمؤسسة حياة كريمة بديرمواس، والدكتور أشرف نادي الطحاوي، المنسق الميداني بالمؤسسة بالمنيا، وعامر طه، نائب رئيس مجلس ومدينة ديرمواس بالمنيا، وعد من القيادات التنفيذية.

تنظيم قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجاً

وفي محافظة القليوبية، وتحديدا بقرية الأحراز، وفي اطار مبادرة «حياة كريمة»، تم تنظيم قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجاً لعلاج المرضي غير القادرين وتسجيل الحالات المحتاجه علاج على نفقة الدولة، أو نفقة التأمين الصحي، أو قرار علاج رئيس الوزراء للحالات الحرجة لدرجة عالية وذلك في تخصصات (العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية ).

القافلة تضم 39 طبيبا و28 ممرضا و16 طالبة

ونُظمت القافلة بمشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبالتنسيق مع كلية الطب البشري وكلية الصيدلة وكلية التمريض جامعة بنها، حيث ضمت 39 طبيبا وطبية، و28 ممرضا وممرضة، و16 طالبة من كلية التمريض ببنها، وبلغ إجمالي عدد الحالات 1529 حالة في كافة التخصصات.

كما قامت قافلة رصد الملوثات البيئية بأخذ عينات مياه من 9 أماكن فى القرية لتحليلها كيميائيا وميكروبيلوجيا، وقام أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بقافلة إرشاد زراعى استهدفت 50 فلاحا من أهالي القرية، بجانب قافلة بيطرية أيضا لنفس القرية.