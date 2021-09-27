التضامن: «التدخل السريع» تعامل مع 17 ألفا و430 شكوى حتى الآن

قال محمد يوسف مسؤول التدخل السريع في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ فريق التدخل السريع تعامل مع 17 ألفا و430 شكوى، منذ أكتوبر 2014 وحتى الآن، وتنوعت الشكاوى بين مواطنين بلا مأوي سواء «أطفال أو مسنين»، وشكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحالات الإنسانية.

إيداع 986 حالة بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية

وأضاف يوسف لـ«الوطن»، أنّه جرى إيداع 986 حالة بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وتقديم مساعدات عينية ومالية لـ750 حالة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وإيداع 321 حالة بمستشفيات وزارة الصحة بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

ولفت إلى أنّ الفريق تعامل مع 7 حالات اتجار بالبشر، وفي فصل الشتاء الماضي استطاع الفريق توزيع نحو 1100 بطانية للمشردين في الشارع، و5765 وجبة ساخنة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على مؤسسات رعاية

وفيما يخص شكاوى دور الرعاية، أوضح يوسف، أنّ الفريق أغلق حتى الآن 34 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي التي تقع في نطاقها هذه الدور، وجرى نقل النزلاء بهذه الدور لمؤسسات رعاية أخرى، وتوفير الرعاية المناسبة لهم، وعزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على مؤسسات رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارية أخرى لإدارة تلك المؤسسات.

وأشار إلى سحب 13 من المشروعات المسندة لجمعيات أهلية (مؤسسات رعاية اجتماعية) وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة لإدارة النشاط، فضلًا عن التنسيق مع المجتمع المدني في هذا الإطار من خلال دعم وتوجيه الشباب الذين جرى رصدهم يعملون في مساعدة المشردين دون مظلة قانونية، ومساندتهم حتى إنشاء كيانات رسمية، حيث جرى إنشاء 5 مؤسسات، ما ساهم في زيادة أعداد الدور التي تستقبل المواطنين بلا مأوى.