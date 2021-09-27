أبرز تصريحات الرئيس اليمنى..يطالب بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض ويشكر السعودية

ألقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خطابا، بمناسية احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 59 لثورة 26 سبتمبر، حيث شدد على سرعة استكمال تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية، والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثيين وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

أبرز تصريحات الرئيس اليمني.. اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق

وأضاف الرئيس اليمني خلال الخطاب، أن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق لتوحيد الصف ويجب أن يكون اليوم قبل الغد، واعتبره مؤشرا مهما يجمع الجميع على صعيد واحد لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع، في إشارة إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مجددا التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق، وفقا لقناة «العربية».

وتابع الرئيس اليمني، أن الخبث الذي أظهرته الميليشيات الحوثية الإيرانية يجب أن يدفع نحو التوحد والتلاحم ونسيان الخلافات، مشيرا إلى أن عودة هذه العصابة السلالية الحاقدة كشف للعالم أجمع كارثيتها وخطورتها وما تمثله من تهديد وخطر على الشعب اليمني وعلى الإقليم والعالم والأمن والسلم الدوليين.

الرئيس اليمني: الميليشيات الحوثية كُشفت كليا للشعب

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية كُشفت كليا للشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، باعتبارها أداة إيرانية خالصة جعلت من الوطن رهينة للسياسات الإيرانية التوسعية ومكانا لنقل التجربة الإيرانية البغيضة التي يرفضها أبناء الشعب اليمني، وكذلك باعتبارها جماعة مسلحة تريد فرض نفسها بالسلاح بدلا من الحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة.

ودعا الرئيس اليمني كل أبناء الوطن إلى الوقوف في صف الدولة، ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية.

الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة

كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم ومساندة الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً لتتمكن من أداء مهامها، حتى تخفف عن كاهل المواطن اليمني الأعباء الكبيرة التي بات يتحملها نتيجة عبث هذه الميليشيات الحاقدة، بحسب تعبيره.

وقدم الرئيس اليمني الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.