أسبوع انتخابي في البرلمان لتشكيل هيئات مكاتب اللجان

يشهد مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، والمقرر بدايته السبت المقبل إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية، كما يشهد إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب ولجنة القيم.

تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الثاني

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، وتشكل برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها.

وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

تشكيل اللجنة العامة في دور الانعقاد الثاني

ويشهد مجلس النواب في بداية جلسات انعقاده بدور الانعقاد الجديد تشكيل اللجنة العامة، وتضم في تشكيلها رئيس مجلس النواب والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

كما يختار هيئة مكتب المجلس خمسة أعضاء، يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة باعتباره ممثلا للحكومة .

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى.

تشكيل اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثاني

ويشهد المجلس عقب افتتاح الجلسة الإجرائية السبت المقبل فى دور الانعقاد الجديد، دعوة رئيس المجلس اللجان النوعية إلى تشكيل هيئات مكاتبها.

وتشهد 25 لجنة برلمانية إجراء انتخابات لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ويجوز تزكية أعضاء اللجنة لعضو ضمن تشكيل هيئة المكتب.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تعمل اللجان البرلمانية كل فى اختصاصه فى مناقشة الموضوعات والقوانين المعروضة أمامها، واللجان هي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون العربية، ولجنة الشؤون الإفريقية.

وتضم اللجان أيضًا الدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والنقل والمواصلات. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.