«الموسيقيين»: طالبنا «النواب» بزيادة الرسوم على أغاني «يوتيوب» إلى 3%

قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة حصلت على موافقة مبدئية وليست نهائية بشأن حصولها على رسوم من أرباح المطربين وشركات الغناء على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم بموقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات السمعية.

وأشار علاء عامر لـ«الوطن» إلى أن النسبة المقترحة لفرض الأرباح قيمتها 2%، لكن النقابة تسعى لإيصالها لـ3%، لكن الأمر ما زال حتى الآن في حيز الدراسة قبل التنفيذ، مؤكدا أن هذا القرار لا يخضع لمصلحة الضرائب.

«المهن الموسيقية» تحصل على موافقة بتحصيل رسوم على أغاني يوتيوب

وكانت نقابة المهن الموسيقية، تقدمت باقتراح لمجلس النواب، من أجل الحصول على نسبة من أرباح الحفلات والأغاني، وتحصيل رسوم على الموسيقيين الذين يطرحون أعمالًا عبر المنصات الإلكترونية، مثل «أنغامي» و«يوتيوب»، و«ساوند كلاود»، وغيرها.

وافق مجلس النواب على هذا الطلب، لكن لم يتم تنفيذه بشكل رسمي حتى الآن، وطالبت نقابة المهن الموسيقية في هذا الاقتراح بزيادة الرسوم من 2% إلى 3%، ولم يدخل هذا تحت بند الضرائب.

مصلحة الضرائب تلزم «اليوتيوبرز» بفتح صحائف ضريبية

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا يلزم المشاهير الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح صحائف ضريبية لهم، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة ممن تتخطى أرباحه منهم الـ500 ألف جنيه سنويا.

وبهذا القرار أصبح عدد من الفنانين ملزمين بدفع قيمة تلك الضريبة على ما يقدمونه عبر صفحاتهم وقنواتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.