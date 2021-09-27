جنايات سيناء: السجن 3 سنوات لثلاثة أجانب لحيازتهم ذخيرة ومخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سعيد محمد وعضوية المستشارين ممدوح أيوب، إيهاب محمد، بأمانة سر عبد الرحمن عبد العزيز سكرتير المحكمة، بالسجن ثلاث سنوات على سائحين في قضايا حيازة ذخيرة دون أن يكون مرخصا لهما حيازتها، وبذور مخدرات بتهمة الإتجار.

ثلاث سنوات سجن لسائح في قضية حيازة ذخيرة

القضية الأولي ترجع وقائعها إلى أبريل الماضي حيث كشفت أجهزة الأشعة تحت الحمراء «أكس راي» الموجودة داخل منفذ طابا البري، وجود أجسام غريبة داخل حقيبة سائح يدعي «نيف بالي» وبفحص الحقيبة تبين وجود 41 طلقة ذخيرة عيار 9 ملي دون أن يكون مرخصا له حيازة أو إحراز سلاحا ناريا مما تستعمل فيه، وألقى القبض على المتهم وأقر بحيازتها سهوا، واعترف في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بحيازته الطلقات سهوا.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا وتغريمه خمسة آلاف جنيه.

السجن المشدد لسائحة حازت بذور مخدرات

وقضت محكمة الجنايات بجنوب سيناء في نفس الجلسة بمعاقبة «دانا بارون» بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، وترجع وقائع القضية لأبريل الماضي، حيث كشفت أجهزة الأشعة بمنفذ طابا البري وجود أجسام غريبة داخل حقيبة السائحة، وبفحص الحقيبة تبين وجود كيس بلاستيكي وعلبة دائرية يحتويان على نبات الحشيش الجاف، والبانجو.

وألقى القبض على المتهمة وأحيلت إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

ضبط سائح بحوزته 9 طلقات نارية

وأصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، حكما بالسجن لثلاث سنوات غيابيا على سائح يدعي «رونيل شالوم لهيباتي» بتهمة حيازة ذخيرة بدون أن يكون مرخصا له.

وترجع وقائع القضية لأبريل الماضي، حيث تمكن رجال منفذ طابا البري من ضبط المتهم أثناء عبوره المنفذ وبحوزته 9 طلقات نارية خاصة ببندقية m16، وألقى القبض على المتهم وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 5000 آلاف جنيه.