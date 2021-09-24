السيطرة على حريق بجوار شريط السكة الحديد بالمنوفية

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، على حريق شب بجوار شريط السكك الحديدية بقرية «الحامول»، التابعة لمركز منوف، قبل قليل، دون إصابات ولم يؤثر الحريق على حركة القطارات.

وأشار بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن المسؤولين التنفيذيين انتقلوا إلى قرية الحامول لموقع نشوب الحريق بجوار السكة الحديد، وجرى إيقاف أحد القطارات المارة لتأمين مروره أثنا إطفاء النيران، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة وحدة إطفاء الحامول.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركزشرطة منوف، بالسيطرة على حريق بجوار شريط السكك الحديدية بقرية الحامول التابعة لدائرة المركز، بمعرفة الحماية المدنية، وجري تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.