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السيطرة على حريق محدود أعلى سنتر للدروس الخصوصية في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
07:48 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
السيطرة علي حريق محدود بشبين الكوم

السيطرة علي حريق محدود بشبين الكوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق محدود في غرفة بالطابق الثالث أعلى سنتر دروس في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجرى السيطرة على الحريق دون وجود خسائر في الأرواح.

مصدر يكشف تفاصيل حريق شبين الكوم

وأشارت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الحريق نشب دون وجود طلاب داخل سنتر دروس خصوصية في الطابق الأسفل من الحريق، مؤكدةً أن الحريق كان محدودا وجرى السيطرة عليه بمعرفة رجال الحماية المدنية في شبين الكوم.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بالسيطرة على حريق محدود نشب في غرفة داخل منزل مكون من 3 طوابق في شبين الكوم، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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