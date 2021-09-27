السيسي: الميّة حاجة عزيزة.. ورد فعلنا قوي وجريء على التعديات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المياه عزيزة وغالية، ويجب تقليل الفاقد منها، فما يأتي إلينا منها ليس كثيرا، ولن يتغير ما دمنا لا نحسن استخدام ما نملكه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البحر، قبل قليل: «لازم الناس تعرف ليه رد رد فعلنا قوي وجريء على التعديات، ده عشان تطبين الترع كلفنا أكثر من 50 مليار جنيه، يعني البرنامج كله لو هنكمله للآخر هيكلفنا حوالي 140 مليار، طيب بتعملهم ليه وبنصرف الإنفاق الضخم ليه، الترع بقالها 200 سنة كده نبطنها ليه، وادفع 60 أو 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين الترع، ده كله عشان أمن قومي، وقطاع كبير من سكان مصر».

وتابع الرئيس السيسي: «المحاصيل اللي بننتجها في مصر، إما بتكفينا أو بنضطر نكمل من برا ونستورد، ويبقى بالدولار ويبقى عبء، وكمان التشغيل هيتأثر لما الأرض الزراعية تبور».