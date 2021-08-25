استقرار حالة محافظ القليوبية بعد إصابته بكورونا وانتظام العمل في الديوان

أكدت مصادر مطلعة بمحافظة القليوبية، استقرار حالة المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وعزله منزليا بإستراحة المحافظة ببنها، مشيرة إلى أنه يخضع لبروتوكول وزارة الصحة للعلاج من الفيروس في الوقت الذي انتظم فيه العمل بديوان عام المحافظة وفق دولاب العمل المحدد يوميا بوجود نائبي المحافظ والسكرتير العام مع وجود متابعة من المحافظ خلال تواجده بالإستراحة حيث يتابع العمل وتعرض عليه البوسطة المهمة يوميا.

تدريب 192 من الأطقم الطبية على استخدام أجهزة تحليل السكر والدهون في الدم بالقليوبية

في سياق أخر، قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه جرى تدريب الفرق الطبية وفرق الإشراف بالمديرية، على كيفية استخدام أجهزة تحليل السكر التراكمي والدهون الثلاثية في الدم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي استكمالاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «100مليون صحة»، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وتحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان.

صحة القليوبية: بدء حملة خدمة قياس السكر التراكمي بالوحدات الصحية

وأوضح «عبدالغني»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الفريق المعاون قام بتدريب 192 فردا من الأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة بواقع 159 ممرضة و33 فردا من فريق الإشراف الطبي على مستوى الإدارات الصحية للبدء في تقديم خدمة قياس السكر التراكمي والدهون الثلاثية في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية المواطنين من الأمراض المزمنة والحفاظ على صحة المواطن المصري، لافتا إلى أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات المكتشفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.