محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان قوافل «حياة كريمة»

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فعاليات القوافل الطبية المتكاملة التى نظمتها جامعة بنها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير واللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ومؤسسة «حياة كريمة» للكشف على أهالي قرية الأحراز بشبين القناطر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، و فادي سالم منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس الكليات المشاركة في فعاليات القوافل.

وقام محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع، الدكتور جمال سوسة، ومرافقوهم بتفقد فعاليات القوافل التي شملت قوافل طبية وإرشاد صحي وزراعي ورصد الملوثات البيئية بالإضافة إلى القافلة البيطرية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان أن القوافل المتكاملة الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، بالتوازى مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر.

جامعة بنها تدعم مبادرة حياة كريمة

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوى أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجا.

ولفت إلى أن القوافل المتكاملة شاركت فيها كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطري والزراعة والعلوم، مشيرا إلى استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

التخصصات الطبية الموجودة بالقافلة

وأضاف الدكتور محمد شعبان، أن القافلة الطبية شملت تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين في تخصصات «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية».