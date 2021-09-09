محافظ القليوبية ينعي الحاج محمود العربي: رجل الصناعة الوطنية

تقدم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نيابةً عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية.

وأعرب «الهجان» عن خالص تعازيه لأسرة الراحل، وجميع العاملين فى شركات ومصانع العربي، مؤكداً ان الراحل كان نموذجاً وطنياً مشرفاً لرجال التجارة والصناعة المصرية، وأضاف: «نسأل الله عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

وقدمت «الوطن» بثاً مباشراً من أمام مجمع مصانع العربي في مدينة بنها، الذي شهد انطلاقة المجموعة في ستينيات القرن الماضي.

جامعة بنها تنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة الوطنية

كما تقدم الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات الأكاديمية والإدارية، وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة في وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية و«شهبندر التجار».

وأعربت الجامعة، في بيان لها، عن خالص تعازيها لأسرة الراحل، وجميع العاملين في شركات ومصانع العربي، مؤكدة أن الراحل كان نموذجاً وطنياً مشرفاً لرجال التجارة والصناعة المصرية، وأضافت في بيانها: «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وأعلنت مجموعة العربي، مساء اليوم الخميس، وفاة رجال الصناعة محمود العربي، رئيس «العربي جروب»، ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير غداً الجمعة، في قرية «أبورقبة»، بمحافظة المنوفية.