السيسي يعاتب وزير الري بسبب التعديات: كنت بتعمل إيه؟.. 6 شهور وألاقي الجسور زي ما الكتاب بيقول

عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية بسبب نقص المياه والتعديات على الجسور، قائلًا: «متزعلش مني يا دكتور محمد، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه السنين اللي فاتت؟ مش كدة ولا إيه يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء».

الرئيس لوزير الري: ما تزعلش مني.. كنتوا بتعملوا إيه؟

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: «مش اللي بيتابع ده وزارة الري، إضافة إلى للمحافظة والأمن، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي ما الكتاب بيقول، لو تطلب الأمر نزول الجيش ينزل وتتحط 3 آلاف معدة و10 آلاف معدة عشان الجسور دي ترجع تاني، وكل بيانات الناس دي تبقى معانا سواء كان تعدي على أراضي زراعية أو تعدي على الجسور».

كل بيانات الناس دي تبقى معانا سواء تعدوا على الزراعة أو الجسور

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجارى المائية وأعمال البناء.