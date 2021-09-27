وزير الري: تبطين 7000 كيلو من الترع في العام المالي 2021/2022

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّ مصر من أكثر دول العالم تقدما في مجال إدارة المياه باستخدام التكنولوجيا، وبانتهاء المشروعات التي تعمل بها الوزارة سيكون إعادة الاستخدام 45% من الموارد الطبيعية، ورفع وتأهيل كفاءة الترع التي ستزيد سعر الأراضي حولها، وتحسين الصحة العامة.

وأضاف وزير الري، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه مستهدف تأهيل 20 ألف كيلو في 30/6/2024، وحتى الآن جرى الانتهاء من 2700 كيلو، وجارٍ تنفيذ نحو 4400 كيلو، وخلال العام المالي الحالي تنهي الوزارة 7000 كيلو تبطين للترع.