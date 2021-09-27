وزير الري: عدد التعديات على المجاري المائية انخفض لـ200 ألف حالة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّّ التعديات تحدٍ كبير تم التعامل معه، لكن بعد إنشاء السد العالي، بدأ المواطنين ردم بعض الترع، وانخفضت مساحة القطاع المائي، ما تسبب في مشكلة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «كان بيعدي في فرع رشيد 80 مليون متر مكعب في اليوم دلوقتي بيعدي 30، ونفس العملية في فرع دمياط، وده تحدي من التحديات اللي لازم نتعامل معاها، وإننا نرجع تاني القطاع المائي لأصله للتعامل مع التغيرات المناخية».

وأكد وزير الري، أنّ سرعة الدولة في إزالة التعديات، أسرع من معدل زيادة التعديات، فبلغ عدد التعديات نحو 800 ألف تعدي، وانخفض العدد لـ200 ألف تعدي، وجارٍ استكمال إزالة باقي التعديات على كل الأراضي سواء المجاري المائية.

ولفت إلى إنشاء أنظمة للتنبؤ بالسيول والكوارث، ومنها واحدا في مصر مركز للإنذار المبكر، كما جرى إنشاء مراكز مشابهة آخرها في الكونغو، حيث يتم توزيع خرائط لـ8 دول عربية وأفريقية بشكل دوري، ويتم التنبؤ بوجود أمطار أو سيول قبل وقوعها بـ4 أيام.

وأوضح وزير الري، أنّ الوزارة تتابع كميات الأمطار في منابع النيل وهي سحابة: «بحدد السحابة الممطرة هتمطر قد إيه، وفين، وكمية الميّة، وكيفية تعامل السد العالي معاها».