ضبط 9401 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9401 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9348 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما أسفرت الجهود عن تحرير 695 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 248 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 952 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.