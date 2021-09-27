الأقصر تحتفل باليوم العالمي للسياحة بتوزيع الورود على السياح

احتفلت محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، باليوم العالمي للسياحة، داخل ساحة معابد الكرنك والتي تقع شمال محافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية داخل المحافظة، كما شهد الاحتفال توافد عدد كبير من السياح الأجانب من زوار معابد الكرنك، فضلًا عن أفواج سياحية قادمة من منطقة البحر الأحمر، والذين جاءوا للاستمتاع باحتفالات المحافظة باليوم العالمي السياحة داخل معابد الكرنك الأثرية.

احتفال الأطفال بارتداء الزي الفرعوني

وبدأ الحفل بتقديم طابور عرض من التلاميذ الذين كانوا يحملون الأعلام بفرق الكشافة داخل محافظة الأقصر وهم يرتدون الزي الفرعوني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظ الأقصر، فضلًا عن مشاركة فرق قصور الثقافة وكذلك شركة الصوت والضوء داخل محافظة الأقصر، وأيضاً مشاركة هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر وكذلك التنمية السياحية.

هدايا في اليوم العالمي للسياحة

وتضمن حفل الكرنك شمال الأقصر، توزيع الورود والهدايا التذكارية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة على السياح من زوار معابد الكرنك والأفواج السياحية القادمة من منطقة البحر الأحمر، ووسط أجواء رائعة ينتظرها السياح بشكل دائم في جميع الاحتفالات لمشاهدتها.

مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

وتحتفل بعض من المحافظات السياحية، باليوم العالمي للسياحة، من خلال تقديم عروضا فنية مختلفة، بينها عروض فنون شعبية، وعروض استعراضية مختلفة للسياح من زوار المحافظة.

فرحة السياح في معبد الكرنك

وأعرب السياح عن سعادتهم لتواجدهم داخل معابد الكرنك في المحافظة السياحية في يوم السياحة العالمي، وسط أجواء سياحية وأمنية مشددة لتأمين السياح الوافدين من محافظة البحر الأحمر، لمحافظة الأقصر لزيارتها وزيارة معالمها السياحية والأثرية.