استقبال أول «شارتر» روماني بمطار الأقصر بـ«الورود والشيكولاتة».. صور

استقبل مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم السبت، أولى رحلات مطار أتوبيني بدولة رومانيا للمرة الأولى داخل مطار الأقصر الدولي، ضمن مساعي الدولة المصرية لإنعاش حركة السياحة، وعودتها مرة أخرى بعد جائحة كورونا، فضلًا عن دور وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ولجنة التسويق السياحي الهام في زيادة عدد الرحلات القادمة لمحافظة الأقصر من عدة دول مختلفة لزيارة المعالم الأثرية داخل المحافظة السياحية.

أول شارتر روماني بـ 169 سائح

وقال مصدر بمطار الأقصر الدولي: وصلت اليوم أولى رحلات شركة رحلة لـ«بلو اير» رقم OB 6907 محافظة الأقصر، عبر مطار الأقصر الدولي، وعلى متنها عدد 169 سائحا بالإضافة إلى طفل، لافتًا إلى دخول 44 راكب فقط من السياح الأجانب القادمين من دولة رومانيا إلى محافظة الأقصر عبر مطارها الجوي، مع توجه 125 راكبا آخرين على متن نفس الطائرة إلى مطار الغردقة الدولي، واستقبل العاملين بمطار الأقصر الدولي السيُاح بالورود والشكولاتة.

رحلات شارتر إسبانيا ورومانيا وفرنسا

وتصل الرحلات السياحية وتحديدًا رحلات الشارتر القادمة من دول فرنسا وإسبانيا وحاليا رومانيا إلى محافظة الأقصر، عبر مطارها الجوي، عقب فك الحظر الذي فرضته العديد من الدول الأجنبية على السيُاح من مختلف الدول الأجنبية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا في ظل الجائحة التي أصابت العالم أجمع وهددت الجميع، كما اضطرت العديد من الدول إلى غلق مجالها الجوي خلال الفترة الأولى من الأزمة، ومن ثم إعادة فتحه مرة أخرى.

ويزور السياح الأجانب المعالم الأثرية داخل محافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الأجهزة المختلفة، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، سواء من حيث ارتداء الماسكات الواقية أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث يزورون معابد البر الغربي والشرقي بالمحافظة السياحية.