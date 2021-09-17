استكمال أعمال ترميم «عتب تحتمس الثالث» بمعابد الكرنك في الأقصر

كشف مصدر مسئول بأثار الأقصر، استمرار أعمال ترميم العتب العلوي لبوابة للملك تحتمس الثالث من الأسرة الـ 18 في عهد الدولة الحديثة، حيث بدأت أعمال الترميم منذ أشهر، داخل معابد الكرنك شمال المحافظة.

العتب العلوي لبوابة تحتمس الثالث «كورنيش»

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم العثور على أجزاء العتب العلوى لبوابة تحتمس الثالث أثناء القيام بأعمال الحفائر داخل طريق الكباش الفرعوني منذ عام تقريبًا، وتحديدا بامتداد طريق الكباش الأثري «بوابة معبد خونسو»، لافتًا إلى العثور على العتب أسفل البوابة البطلمية، حيث اُعيد استعماله مرة أخرى في العصر البطلمي كأساس للبوابة البطلمية الحديثة.

عتب تحتمس الثالث.. 6 أمتار بوزن 16 طن

وأضاف أن العتب مقسم لعدة أجزاء ويصل وزنه إلى نحو 16طنا بطول 6 أمتار تقريبًا، وهو عبارة عن أجزاء من بوابة كانت موجودة داخل معابد الكرنك تحتوي على قرص الشمس المجنح يوجد أسفله مجموعة من الألقاب والأسماء المتعددة للملك تحتمس الثالث، من الأسرة الـ 18 بالعصر الحديث، ولفت إلى أن العتب العلوي لبوابة تحتمس الثالث «كورنيش»، مصنوع من مادة الجرانيت الوردي وبحالة جيدة.

استمرار أعمال الترميم بـ«عتب تحتمس الثالث»

وأكد، المصدر، أن هيئة الآثار تجري أعمال صيانة وترميم لهذا العتب من خلال تجميع أجزائه، بهدف عرضه مرة أخرى بالقرب من المكان الذي اُكتشف فيه بطريق الكباش، حيث بدأت أعمال الترميم منذ نحو ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة الآثار، أعلنت عن انتهاء حوالي 98% من أعمال الحفائر داخل طريق الكباش الأثري، تمهيدًا لافتتاحه قبل نهاية العام الجاري بحضور قادة محليين ودوليين من مختلف دول العالم .