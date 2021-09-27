فنون شعبية وعروض استعراضية في يوم السياحة العالمي بمعابد الكرنك

تستعد محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، لإقامة احتفالية كبرى داخل ساحة معابد الكرنك شمال الأقصر، إحتفالًا بيوم السياحة العالمي، على أن يتم انعقاد الاحتفالية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهر نفس اليوم، تتضمن تقديم عروض فنية متنوعة ومختلفة، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر والسياح من مختلف الجنسيات من زوار معبد الكرنك شمال محافظة الأقصر، فضلًا عن السيُاح القادمين من محافظة البحر الأحمر للاستمتاع بالعروض المتنوعة.

حفل فني بمعابد الكرنك

ويتم إقامة الحفل، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن فرق الكشافة بعدد من المدارس، وكذلك فرق قصور الثقافة وشركة الصوت والضوء بمحافظة الأقصر، وكذلك هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، حيث يُقدم طلاب المدارس من حملة الأعلام طابور عرض، مرتدين الزي الفرعوني، في بداية الحفل الكبير في ساحة معابد الكرنك، وسط أجواء كرنفالية احتفالية.

عروض فنية استعراضية في الكرنك

كما تتضمن احتفالية الكرنك والتي تُقام شمال محافظة الأقصر، إقامة عروض للفنون الشعبية تُقدمها فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الأقصر، كما يضم الحفل عروض للتنورة، وسط أجواء مبهجة ومرحة يشهدها العديد من السيُاح من مختلف الجنسيات حول العالم، من زوار معبد الكرنك في هذا اليوم، كما تشهد الاحتفالية حضور عدد من السياح قادمين من محافظة البحر الأحمر لمشاهدة العروض الاحتفالية، حيث يتم استقبال السيُاح بالهدايا التذكارية والشكولاتة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الفني عدد من مسئولي السياحة والآثار بالمحافظة، فضلًا عن نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري.