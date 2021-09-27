السيسي: اللي هيتعدى على أرض زراعية أو ترعة هنوقف له دعم الخبز والتموين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التعديات على الجسور وموارد الدولة المصرية، من بينها وقف أي دعم تقدمه الحكومة مثل الخبز والتموين وغيرهما لأي مواطن يقوم بتلك التعديات.

التعديات على الأراضي الزراعية والترع والمصارف غير مقبولة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد: «اللي هيتعدى ويعمل إجراء مش مظبوط على أراضي زراعية أو ترع ومصارف يتوقف له الدعم المقدم من جانب الحكومة حتى إنهاء التعدي، وزي ما احنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نخلي حياة كريمة للناس والدولة بتجري بمنتهى القوة عشان تسعد الناس كلها هيبقى مش مقبول إن يطلع حد من عندنا يتعدى ويتجاوز.. 6 شهور يا دكتور مصطفى –يقصد رئيس الوزراء- وهاخد شهر بشهر الإجراءات اللي اتعملت».

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بـ5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله في بحيرة المنزلة.