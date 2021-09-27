رفض دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن مستشفى «57357»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من عماد مبارك، التي طالب فيها بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2018 الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى 57357، لانتفاء شرط المصلحة.

اختصمت الدعوى رقم 49558 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

بداية الفكرة

بدأت فكرة بناء أوّل مستشفًى لعلاج أورام الأطفال بمصر مجانًا في عام 1999م بعد ازدياد نسبة الأطفال المصابين بالسرطان وعدم مقدرة المعهد القومي للأورام في مصر على استيعاب هذا الكم الهائل من المرضى وموت الأطفال المرضى لقلّة الإمكانيات لعلاج الكثير منهم، وفتح أول حساب مصرفي رقم 57357 في بنك مصر والبنك الأهلي في كافة الفروع لجمع التبرعات لهذا المشروع كما يرجع جزء كبير من فكرة إنشاء المستشفى للسيدة علا لطفى.

نسبة الإصابة بالسرطان 10 آلاف سنويا

وتصل نسبة الإصابة الأطفال بالأمراض السرطانيّة في مصر إلى عشرة آلاف طفل مصاب سنويا وقد فتح المستشفى أبوابه في عام 2007م.

وتعد مستشفى 57357، أكبر مركز لعلاج سرطان الأطفال فى العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وهو ليس مجرد مستشفى، بل مثال رائد للتغيير ومؤسسة شاملة لمكافحة سرطان الأطفال، وتقديم الرعاية الطبية فائقة الجودة لجميع المرضى مجانًا تمامًا وبعدالة كاملة ودون تمييز.