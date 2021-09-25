أبرزها إصدار الحركة القضائية.. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

تعرض «الوطن»، في التقرير التالي، حصاد الأحكام والفتاوي التي أصدرتها محكمة مجلس الدولة في الأسبوع الماضي، حيث فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا.

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للإدارية العليا والقضاء الاداري والتأديبية

أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021 - 2022.

كما أصدر المجلس حركة محكمة القضاء الإداري، وحركة المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية.

الحركة القضائية تضمنت تشكيل وانعقاد الدوائر بمجلس الدولة وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد دوائرالمحكمة الإدارية العليـا فـي العام القضائي 2021/2022، في مجلس الدولة، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العامين القضائيين الماضيين.

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين«المنوفية» و«الصرف الصحي» على مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة محافظة المنوفية «مركز معلومات شبكات المرافق»، بإلزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأداء مليون و43 ألفا 877 جنيه جنيهًا إلى المركز، قيمة الأعمال والموافقات الفنية التي نفذها لصالح الهيئة.

تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة بالفنادق

أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي أقامها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، التي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

طالبت الدعوى بإلغاء القرارات التي تمنع إقامة السيدات دون الـ40 بالفنادق وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.

المفوضين توصي برفض دعوى طالب جامعة حلوان المتهم بالتحرش

تدور أحداث القضية حول اتهام طالب بجامعة حلوان بالتحرش بزميلته في غضون 2019 والمفوضين تؤيد رفض دعواه، وأوصى تقرير قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن أحد الطلاب، التي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان، برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

ضبط المدعي في وضع مخل بالجامعة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، جامعة حلوان في العام الجامعي 2020/2019، ونسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل حرم الجامعة، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل من الكلية، وتظلم المدعي من قرار مجلس التأديب المذكور، وجرى إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره بقبول الاستئناف، بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبًا في جميع مواد العام الجامعي.

عدم قبول دعوى وقف بث قناة «الحافظ» الفضائية

قضت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين طالب فيها بوقف بث قناة «الحافظ» الفضائية، وخاصة برنامج «في الميزان»، بدعوى أن البرنامج يسيئ للمدعي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن قناة «الحافظ» قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.