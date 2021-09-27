الداخلية: ضبط 156 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 156 قطعة سلاح ناري، بحوزة 135 متهما، كالتالي:

16 بندقية آلية.

15 بندقية خرطوش.

14 طبنجة.

111 فرد محلي.

188 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

211 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 61830 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 7415 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي:

286 حكم جناية.

18414 حكم حبس جزئي.

3324 حكم حبس مستأنف.

30011 حكم غرامة.

9795 مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 18 متهما، ارتكبوا 20 حادثا متنوعا.

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 209 قضايا مخدرات، بإجمالي 230 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت 77.760 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الحشيش وزنت 22.950 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين وزنت 5.828 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الشابو وزنت 965 جراما.

- كمية من مخدر البودر وزنت 890 جراما.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 350 جراما.

- كمية من مخدر الاستروكس وزنت 308 جرامات.

- كمية من مخدر الفودو وزنت 130 جراما.

- كمية من مخدر الأفيون وزنت 21 جراما.

- 2062 قرص مخدر.

ضبط متهمين في قضايا أخرى

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 30 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 286 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 3 دراجات نارية وسيارة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28253 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.