ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالسجن.. للإتجار فى الأسلحة النارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط «أحد العناصر الإجرامية، والسابق اتهامه في 6 قضايا أبرزها «سرقة بالإكراه – ضرب - سلاح – بلطجة» ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة 26 سنة في 3 قضايا «سرقة بالإكراه – سلاح إحتجاز» ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا «بلطجة - وسلاح نارى» ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص» وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد أكدت المعلومات السابقة بخصوص المتهم.

ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي «مستأجرة» بطريق الواحات وبحوزته «بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – 3 حزينة مختلفة الأنواع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي - هاتف محمول» وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.