ضبط مسؤول مخزن غير مرخص يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة نصر

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية بأحد المطاعم، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

مواد غذائية متنوعة ومجهولة المصدر

وعُثرت القوات بداخل المخزن على «375 طن أرز- 2 طن دقيق- 1,600 طن زيت طعام - 3,070 طن مواد غذائية «ملح طعام ، زعتر ، نشا ، مايونيز ، معجون طماطم، كاكا» - 240 كيلو شاورمة - 240 عبوة مشروم شرائح - 20000 عبوة كاتشب» وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

المتهم يعترف بحيازته للمضبوطات

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.