«حشو وخلع أسنان» في صيدلية بالشرقية.. والصحة تضبط العاملين بها

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة لمداهمة إحدى الصيدليات بنطاق مركز ومدينة فاقوس، بعد ورود معلومات تفيد قيام مسؤولي الصيدلية بمزاولة مهنة طب الأسنان بداخلها من حشو وخلع للأسنان بالمخالفة للقانون.

تكثيف الحملات على المنشآت الدوائية

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، وضبط المخالف منها، لمنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين.

أدوات جراحية وأدوية منتهية الصلاحية

وبتفتيش الصيدلية عثر على أدوات جراحية، ووحدات معدنية، تستخدم في الجراحات «مقصات وكماشات»، وأنابيب معملية لتحاليل الدم، بالإضافة لضبط مخالفات دوائية بواقع 244 «قرص/عبوة/وحدة/زجاجة/ كيس/أنبوبة» لأدوية ومستلزمات متنوعة، ما بين أدوية صدر بحقها منشورات من وزارة الصحة بعدم تداولها، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة بدون فواتير وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي معدة للبيع، وأدوية منتهية الصلاحية، كما تبين أن الصيدلية تدار بدون تعيين مدير مسؤول لها، وتحررت مذكرة غلق إداري لها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية، وتحفظت الحملة على المضبوطات، مع تحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.

صحة وسلامة المواطنين أهم أولويات صحة الشرقية

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.