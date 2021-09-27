ضبط شخص تعدى على والده بـ«سيخ» في القاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص تعدى على والده بـ«سيخ حديدي»، بسبب خلاف بينهما، بعد رفض الأخير إعطائه مبالغ مالية، كونه من متعاطي المواد المخدرة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بعد بلاغ ورد إلى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم»، مصابا بجروح في فروة الرأس، وحجز بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين تعدي نجل المصاب على والده بالضرب، باستخدام أداة حادة «سيخ حديدي»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته أداة الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للسبب ذاته، واتخذت الإجراءات القانونية.