أسعار موديلات بيجو 2022 في السوق المصري.. تبدأ من 244 ألف جنيه

شهد سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة تغيرات مختلفة في الأسعار، تارة بالارتفاع في بعض الموديلات، وتارة أخرى بالانخفاض، وبدأت هذه الموجة من عدم الاستقرار منذ شهر يونيو الماضي، نتيجة قلة العديد من الطرز في السوق، وبدء الشركات في الإعلان عن طرح موديلات جديدة بالسوق المصري الخاصة بعام 2022.

وعرضت عدة شركات كل الطرازات الجديدة من سياراتها الخاصة بعام 2022، ومن أبرز تلك الشركات «بيجو» الفرنسية التي تستحوذ على أرقام مبيعات قوية في السوق المصري.

وفيما يلي أسعار سيارات كافة موديلات «بيجو» في السوق المصري لعام 2022:

أسعار بيجو301

- تنتمي السيارة لفئة السيدان

- تأتي في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 244 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 273 ألف جنيه.

أسعار بيجو 508:

- تنتمي السيارة لفئة السيدان.

- تأتي في السوق المصري بثلاث نسخ الأولى في السوق بفئتين الأولى بسعر486 ألف جنيه، والفئة الثانية تأتي بسعر 526 ألف جنيه.

- النسخة الثانية GT LINE تأتي بفئتين الأولى بسعر 606 آلاف جنيه، والفئة الثانية بسعر 612 ألف جنيه.

- النسخة الثالثة 508 GT MAX تأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر 690 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 696 ألف جنيه.

أسعار بيجو 2008:

وتنتمي السيارة لفئة الهاتش باك، وتأتي في السوق المصري بثلاث فئات الأولى بسعر357 ألف جنيه، والفئة الثانية تأتي بسعر 395 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 430 ألف جنيه.

أسعار بيجو 3008:

وتنتمي السيارة الـSUV وتأتي في السوق المصري بثلاث نسخ الأولى تأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر519 ألف جنيه، والفئة الثانية تأتي بسعر 569 ألف جنيه.

والنسخة الثانية GT تاتي بفئتين الأولى بسعر 645 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 650 ألف جنيه.

والنسخة الثالثة هي GT PACK، وتأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر 695 ألف جنيه والفة الانية بسعر 700 ألف جنيه.

أسعار بيجو 5008:

وتنتمي السيارة الـSUV العائلية وتأتي في السوق المصري بثلاث نسخ، الأولي تاتي في السوق بفئتين، أحداهما بسعر570 ألف جنيه، والثانية بسعر 620 ألفا.

والنسخة الثانية هي GT، وتتوافر بفئتين، الأولى بسعر 695 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 705 ألف جنيه.

أما النسخة الثالثة فهي GT PACK، وتأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر 475 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 755 ألف جنيه.