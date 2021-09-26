5 سيارات «بيجو» تشارك في معرض «لايف درايف اكسبو LDX»: تبدأ من 238 ألف

تنتهي مساء اليوم الأحد، فعاليات معرض «لايف درايف اكسبو LDX» لتجربة السيارات، والتي بدأت الخميس الماضي، ويعد الأول من نوعه في مصر لتجربة السيارات، ويتيح فرصة للمستهلكين المحتملين بتجربة المركبات من شركات مختلفة قبل اتخاذ قرار شراءها، بالإضافة إلى تقديم الشركات المشاركة بالمعرض عددا من الطرز المختلفة الجديدة.

كما يتيح المعرض فرصة لكل زائر لتجربة قيادة 3 سيارات مختلفة داخل الحلبة المجهز للتجارب، خلال 4 فترات على مدار اليوم، تمتد كل واحدة لـ 3 ساعات، كما تقدم 16 علامة تجارية، سياراتها للتجارب خلال أيام المعرض.

ومن ضمن العلامات التجارية للسيارات الملاكي المشاركة في المعرض «بيجو الفرنسية»، التي تقدم 5 سيارات للتجربة داخل حلبة المعرض المجهزة للزوار وتجارب الأداء، وهي:

بيجو 2008 كروس أوفر

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم بأسعار 357 ألف جنيه للفئة الأولى، و395 ألف جنيه للأخرى، و430 ألف جنيه للثالثة، موديل العام 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.3 ثانية، وتستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع نفس المسافة.

بيجو 3008

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم بأسعار 519 ألف جنيه للفئة الأولى، و569 ألف جنيه للأخرى، و645 ألف جنيه للثالثة، و650 ألف جنيه للرابعة، و695 ألف جنيه للخامسة، و700 ألف جنيه للسادسة، لموديل العام 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية، وتستهلك متوسط 5.7 لترات من الوقود لقطع نفس المسافة.

بيجو 5008

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تقدم بأسعار 570 ألف جنيه للفئة الأولى، و620 للأخرى، و695 للثالثة، و705 آلاف جنيه للرابعة، و745 ألف جنيه للخامسة، و755 ألف جنيه للسادسة، لموديل العام 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية، وتستهلك متوسط 6 لترات من الوقود لقطع المسافة ذاتها.

بيجو 301

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتقدم بأسعار 238 ألف جنيه للفئة الأولى، و270 للأخرى، لموديل العام 2021.

- تعتمد على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 115 حصانا، و زم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتستهلك متوسط 6.6 لترات من الوقود لقطع المسافة ذاتها.