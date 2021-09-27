قروض حسنة وتسليم مواشي لـ 2850 مشروعا تنمويا من أورمان الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن تسلم 2850 مشروعا تنمويا متمثلا في قروض حسنة وتسليم مواشي لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تحسين مستوي الأسر الفقيرة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

مساعدة الأسر المستحقة بقرى الدقهلية

وأضاف شعبان، في بيان صحفي، أن التعاون وثيقا بين للجمعية ومحافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث تجرى البحوث الميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت مبادرة «العقيقة» وأكدت أنه مشروع إنساني خيري وهي شكرًا لله تعالى على نعمة الولد ذكرًا كان أم أنثى، ويشارك المواطن في المبادرة عن طريق التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيها، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ 4500 جنيه، وذلك لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية.