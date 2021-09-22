الأورمان تطلق مبادرة «العقيقة» بمحافظة الدقهلية لدعم الأولى بالرعاية

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة»، لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية، وذلك عن طريق التبرع بقيمة العقيقة، حيث تقوم المبادرة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

شعبان: «العقيقة» مشروع إنساني خيري

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن المبادرة مشروع إنساني خيري وهي شكر لله تعالى على نعمة الولد ذكرًا كان أم أنثى، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيها، أو بقيمة خروف واحد للبنت بقيمة 4500 جنيه، مؤكدا أن المبادرة هي دعوة للمواطنين لحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

المبادرة تعمل على دعم ورعاية الأطفال الأيتام

وأضاف أن الجمعية من خلال المبادرة تعمل على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة أفضل لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، وأنها تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلي أن جمعية الأورمان هي منظمة مصرية أهلية، غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، أنشئت عام 1993 بوزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلي في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وتعتمد الجمعية في تمويلها على التبرعات العينية والنقدية من المصريين داخل مصر وخارجها.