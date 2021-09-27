خبير اقتصادي: ضريبة «اليوتيوبرز» خطوة جيدة لحصر النشاط غير الرسمي

أشاد الخبير الاقتصادي مينا جمال سدراك، بفرض ضربية علي اليوتيوبرز والبلوجرز، في الوقت الذي يحقق منتجو المحتوى وصناع الفيديو سواء على منصة يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأرباح من خلال المشاهدات والإعلانات التي تُبث أثناء عرض الفيديوهات.

ضرورة الذهاب لمأمورية الضرائب

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الأفراد الذين يصنعون المحتوى ويبثون الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

أرباح منتجي المحتوى بالملايين

وقال أن أتخاذ الحكومة قرار فرض الضرائب على صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يًعد خطوة هامة نحو حصر المجتمع غير الرسمي، خاصة بعدما بلغت أرباح البلوجرز – اليوتيوبرز الملايين، وهو ما يؤدي إلي فقد مورد من أهم موارد الخزانة العامة للدولة.

10 % سنويا بعد تحقيق أرباح 500 ألف

وكانت ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز قد انتشرت في مصر بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش، مما دفع الدولة للإعلان عن فرض ضرائب على اليوتيوبرز والبلوجرز، وذلك بقيمة 10% لكل من تزيد أرباحه عن 500 ألف جنيه سنويا، وذلك من منطلق تحقيق سياسة العدالة الضريبية من قبل كافة الممولين.

وتخضع الفيديوهات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تنشر وتحقق عائدا ربحيا للضريبة مثلها مثل يوتيوب، لأن هناك من يجنون الكثير من الأموال من خلال هذه الفيديوهات سواء من الإعلانات أو من خلال المبيعات وغيرها.

وخلال الفترة الأخيرة حقق منتجو المحتوى وصناع الفيديو، سواء على منصة يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأرباح التي تُجنى من خلال المشاهدات والإعلانات التي تُبث أثناء عرض الفيديوهات.