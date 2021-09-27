«التضامن»: غرفة مركزية لمتابعة الطقس السيئ واستقبال الحالات بلا مأوى

أكد محمد يوسف، مسؤول التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الأوضاع الجوية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الشتاء من خلال توفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية لاستقبال الحالات، وتوفير الأغذية والوجبات الساخنة والبطاطين، وذلك بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، ومن خلال المتابعة يتم توجيه الفرق التدخل السريع علي مستوي الجمهورية للتعامل مع حالات المواطنين بلا مأوي.

وذكر أن عدد الشكاوى التي استقبلها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تجاوزت 8 آلاف شكوى، تنوعت مابين شكاوى المواطنين على الخط الساخن أو ما يتم رصده من منشورات علي صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يتم النزول لها وإجراء التدخلات اللازمة، مشيرًا إلى أنه في حال احتياج الحالة لتدخل طبي تقوم المنظومة بتوجيه الفريق لأحد مستشفيات وزارة الصحة لإيداعها.

التعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوى بشأنها

وأكد مسؤول التدخل السريع بوزارة التضامن لـ«الوطن»، أن فريق التدخل السريع يتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوى بشأنها، حيث يتم النزول إليها وإجراء دراسة حالة بشأنها، ثم اختيار التدخل المناسب لها، لافتًا إلى أن بعضا من الحالات تُودع في دور الرعاية الاجتماعية، ومنها من يودع بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لحالته، ثم يتم إيداعه بأحد دور الرعاية الاجتماعية.

ولفت «يوسف» إلى أن الأسر التي يتوجد أفرادها في الشارع يتم التعامل معها، وتوفير مساعدات لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وفي حالة الرفض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الطفل.

وأوضح أنه في حالة رفض الحالات الإيداع بأحد دور الرعاية الاجتماعية يتم تكرار النزول له لإقناعه بالدخول إلي أحد دور الرعاية الاجتماعية، وتوجيهه للاستفادة بأحد الخدمات التابعة للوزارة مثل «تكافل وكرامة»، ثم تقديم بعض المساعدات العينية والمالية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية.