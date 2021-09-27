شرطة التموين: ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

2.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك

ضبط « 2,5 طن دواجن – فليه دواجن» مجهولة المصدر دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

2 طن جمبري مجهولة المصدر

كما تم ضبط «2 طن جمبري – فليه أسماك» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة «مالكة شركة لتجارة السلع الغذائية» بمحافظة القاهرة.

بالإضافة إلى ضبط «1,14 طن سكر تمويني» مُخصص ربطاً على بطاقات تموينية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة «المدير المسئول عن محل بدال تمويني» بمحافظة الجيزة.

وضبط «29272 قطعة مستلزمات طبية متنوعة» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

تاجر يمارس العلاج الطبيعي دون ترخيص

كما تم ضبط «مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية لقيامه بممارسة مهنة العلاج الطبيعي والطب البديل بغرفة مجهزة ملحقة دون ترخيص» بمحافظة القاهرة، وبحوزته «1341 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» وكذا ضبط «63 قطعة كاسات زجاجية تستخدم لعلاج الحجامة – 4 أجهزة مساج وقياس الضغط – 52 عبوة أعشاب طبية مجهولة المصدر».

كما تم ضبط «10880 قطعة خاصة بالنظارات الشمسية» مقلدة لعلامات تجارية كبرى دون مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة النظارات الشمسية والطبية دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

وأيضا ضبط المدير المسئول عن «مستودع بوتاجاز» بمحافظة الجيزة، وبحوزته «231 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم» قام بتجميعها وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة وقدرت بقيمة مالية 31135 جنيه».

مبيدات زراعية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات

هذا بالإضافة إلى ضبط «1,24 طن مبيدات زراعية – 4967 عبوة مبيدات زراعية» معبأه داخل عبوات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكه لكبرى الشركات ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية دون ترخيص» بمحافظة الغربية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.