القبض على شخصين بالبحيرة..بحوزتهما 125 طربة حشيش بقيمة 900 ألف جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط «أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية» تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط المتهم بمركز وادي النطرون

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وبرفقته «أحد الأشخاص»، وضبط بحوزتهما « 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول»، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

900 ألف جنيه قيمة المواد المخدرة

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «900٫000» تسعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.