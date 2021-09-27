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محمود مسلم

ضبط 10 مزارع و 6 أطنان من نبات البانجو في حملة أمنية بالإسماعيلية

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الوطن
02:14 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات الميدانية بالقوات المسلحة باستهداف الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

10 مزارع لنبات البانجو المخدر

وقد أسفرت الجهود عن ضبط «18» قضية ضُبط خلالها «10 مزارع «منزرعة بنبات البانجو المخدر» على مساحة بلغت أكثر من 11 فدانا - 8 مخازن بها كميات من البانجو الجاف بلغت 6000 كيلو جرام».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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