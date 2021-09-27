السيسي: «لازم نشكر ربنا أنه بيساعدنا نعمل الإنجازات دي»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، موجهًا حديثه للمصريين: «لازم نشكر ربنا لأنه بيساعدنا على إتمام كل هذه الإنجازات».

زراعة 2 مليون فدان في الدلتا

وأضاف الرئيس السيسي: «بقول للمصريين إن اللي بيتعمل في الدلتا الجديدة أكبر من المشروع ده؛ لأننا بنستهدف 7 مليون متر وبرضو هننقلهم بالطريقة دي وترع مكشوفة علشان نزرع المستهدف الـ2 مليون فدان في الدلتا.. إحنا لازم نشكر ربنا أوي والله إنه أعنا وبيساعدنا إننا نعمل كدا».

كما استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن الوقت الذي سيستغرقه لإنجاز محطة الحمام، ليرد «الفار»، قائلًا: «في شهر 6 من عام 2022».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.

توفير 40.2 ألف فرصة عمل

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتساهم المحطة في إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.