عاجل.. السيسي: نخوض حربين.. ضد الإرهاب وحرب البناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حال نقل مياه أكثر من 100 كيلو يتكلف عمل هندسي والمواد ومنشآت ومواد داخلة في نقل المياه كثيرة للوصول للأماكن التي يتم زراعتها، «دي شبكة الري أو شبكة نقل المياه علشان يعمل الكلام ده بيتعمل مايقرب من النفق بشكل أو بآخر ويتم وضع المواسير بها ويتم ردمها وتأمينها جيدا وتصل المياه» «أنتو عرفتو ليه الإرهاب في سيناء؟.. علشان ده ميتعملش وعلشان تفضل كدا».

وأضاف الرئيس، «الحرب حربين.. ضد الإرهاب وحرب البناء... اللي بنعمله ده تكلفة بالمليارات علشان نقدر نقول إن سيناء فيها تنمية حقيقية».