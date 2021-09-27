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محمود مسلم

عاجل.. السيسي: نخوض حربين.. ضد الإرهاب وحرب البناء

كتب:

نرمين عفيفي
12:34 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حال نقل مياه أكثر من 100 كيلو يتكلف عمل هندسي والمواد ومنشآت ومواد داخلة في نقل المياه كثيرة للوصول للأماكن التي يتم زراعتها، «دي شبكة الري أو شبكة نقل المياه علشان يعمل الكلام ده بيتعمل مايقرب من النفق بشكل أو بآخر ويتم وضع المواسير بها ويتم ردمها وتأمينها جيدا وتصل المياه» «أنتو عرفتو ليه الإرهاب في سيناء؟.. علشان ده ميتعملش وعلشان تفضل كدا».

وأضاف الرئيس، «الحرب حربين.. ضد الإرهاب وحرب  البناء... اللي بنعمله ده تكلفة بالمليارات علشان نقدر نقول إن سيناء فيها تنمية حقيقية». 

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