السيسي: «بنستلف فلوس علشان نستصلح أرض.. ليه نضيع اللي عندنا؟»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «يامصريين كلنا مع بعض في قارب واحد، إحنا علشان نعمل نص مليون فدان بنتكلم في 160 مليار جنيه، والرقم مبنجبهوش من جيبنا.. إحنا بنستلفهم علشان نعمل، فلو عندي حاجة تانية في إيدي أضيعها؟».

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر في الشرق الأوسط

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، وتعتبر الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعمل بمعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

معالجة مياه مصرف بحر البقر عبر عدة مراحل

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.