الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات واقعة مقتل سائق المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من «مزارع ، مقيم بدائرة المركز» بغياب نجل عمه «سائق توك توك، مقيم بذات الناحية» وعُثوره على «التوك توك» خاصته بإحدى الطرق بدائرة المركز، والعثور علي المتغيب في قت لاحق متوفى بإحدى المجاري المائية، وانتشاله، وتبين وجود أثار خنق حول الرقبة.

التحريات: القاتل من نفس المركز

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز».

خنقه من الخلف بقطعة قماش

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، كما أضاف باستدراجه المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بالمركبة قيادته ولدى وصولهما غافله، ثم قام بخنقه من الخلف باستخدام قطعة قماش «أعدها مسبقاً» وعقب تأكده من وفاته قام بدفعه بمكان العثور على الجثة وحاول قيادة التوك توك، إلا أنه حدث بها عطل فلم يتمكن من سرقتها، ولاذ بالهرب خشية اكتشاف أمره.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.