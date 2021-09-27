رئيس التحرير

محمود مسلم

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات واقعة مقتل سائق المنيا

كتب:

الوطن
01:57 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
مرتكب الواقعة

مرتكب الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من «مزارع ، مقيم بدائرة المركز» بغياب نجل عمه «سائق توك توك، مقيم بذات الناحية» وعُثوره على «التوك توك» خاصته بإحدى الطرق بدائرة المركز، والعثور علي المتغيب في قت لاحق متوفى بإحدى المجاري المائية، وانتشاله، وتبين وجود أثار خنق حول الرقبة.

التحريات: القاتل من نفس المركز

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز».

خنقه من الخلف بقطعة قماش 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، كما أضاف باستدراجه المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بالمركبة قيادته ولدى وصولهما غافله، ثم قام بخنقه من الخلف باستخدام قطعة قماش «أعدها مسبقاً» وعقب تأكده من وفاته قام بدفعه بمكان العثور على الجثة وحاول قيادة التوك توك، إلا أنه حدث بها عطل فلم يتمكن من سرقتها، ولاذ بالهرب خشية اكتشاف أمره.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

الداخلية: ضبط 156 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية

الداخلية تنفي واقعة عدم تمكين مواطن من تحرير محضر بقسم الحدائق

جهود «الداخلية» خلال أسبوع.. ضبط 397 مجرمًا وكشف غموض 68 حادثًا

الداخلية تطارد الخارجين عن القانون.. ضبط «كوكتيل مخدرات» و29 بلطجيًا